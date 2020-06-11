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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 680681682683

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:21

  ruvex написав:
  Goodman написав:ХЗ для кого этот Глобус - в нем даже пересичных нет.

Был для свиней.

Агаа, реальная свиноматка, которая свихнулась на почве жадности и дурости, доходящей до тупизма :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:22

  clientage написав:
  ruvex написав:
  Goodman написав:ХЗ для кого этот Глобус - в нем даже пересичных нет.

Был для свиней.

Агаа, реальная свиноматка, которая свихнулась на почве жадности и дурости, доходящей до тупизма :mrgreen:

Завихрения на этой почве были всегда, помнится даже на депозитки вводили платное СМС.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:34

  ruvex написав:
  VLADPn написав:Мне нач. отделения так и сказал что все эти объяснительные до сраки. Они уже все порешали давно.

Здесь был вопрос о законности и мой ответ на него, который объяснял все однозначно и согласно текущей обстановке, но его утерли. У нас же безусловная презумпция законности.

Не знаю что там было, но судя по отрывочным сведениям, то что творит шарик не вписывается в рамки закона. Банк может блокировать деньги без объяснения максимум на трое суток. После этого он либо разблокирует, либо рвёт отношения. Вводить специальные тарифы для тех с кем он рвёт отношения, это что то необычное. Попахивает дискриминацией. При правильном составлении иска, можно ещё и дополнительных денег срубить с шарика за ущерб.
А пока, я бы на месте потерпевших привлёк деловую прессу. Тема для них интересная
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:21

Re: Банк Глобус

Ребята, это полный трэш. Шаромыги перевели деньги без нашего ведома на 2903. Тарифы по этому счету предоставлять отказываются!Говорят, руководство дало команду без 2% не выдавать, и нам все равно есть те тарифы или нет. Первый раз таких упоротых вижу
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:27

  _Slava_ написав:Ребята, это полный трэш. Шаромыги перевели деньги без нашего ведома на 2903. Тарифы по этому счету предоставлять отказываются!Говорят, руководство дало команду без 2% не выдавать, и нам все равно есть те тарифы или нет. Первый раз таких упоротых вижу


а проценты вам пришли по видсоточке???
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:58

VLADPn
да
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:14

  _Slava_ написав:VLADPn
да

Проценты дают забрать?
vitaliy1111
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:17

Re: Банк Глобус

  Goodman написав:ХЗ для кого этот Глобус - в нем даже пересичных нет.

Ну, в Конкорді я теж нікого ніколи не бачив.
ricardo
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:47

Re: Банк Глобус

Звонил в НБУ, подтвердили что обращение в работе. Сказали, что новые факты самоуправства банка надо добавлять доп. письмом на электронку и указать номер предыдущего зарегистрированного обращения, и чем быстрее, тем лучше
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:58

Я щось пропустив - Глобус блокує карткові рахунки при спробі переказу коштів в інші банки чи при спробі закриття рахунку?

Сам давно думаю з нього піти, але мають прийти повернення за скасовані авіарейси (повертати на іншу карту авіакомпанія не може, тільки на ту, з якої була оплата).

Як думаєте, до кінця червня Глобус ще протримажться? Бо читаючи, до чого він вдається аби не повертати кошти і взяти по-більше комісії, приходять думки , що справи там зовсім погані...
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