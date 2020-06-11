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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:36
asteriks написав:
Бо читаючи, до чого він вдається аби не повертати кошти і взяти по-більше комісії, приходять думки , що справи там зовсім погані...
Думаю, дело в другом. Видимо, объемы бегства свиней таковы, что, эти 2% для банка составят внушительную сумму. Только бизнес, ничего личного. (С).
Сам вышел с В+ еще перед тем, как ввели 11 % и успел на всех В+ поотключать смс. Теперь, читая весь этот треш, искренне сочувствую коллегам по свиноверме и думаю вообще позакрывать даже такие "пустые" и безСМСсные В+...
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la9
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:28
la9 написав:
думаю вообще позакрывать даже такие "пустые" и безСМСсные В+...
Пусть лежат, кушать не просят.
Вдруг банка одумается...
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ukrprom2014
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:31
ukrprom2014 написав:
Вдруг банка одумается...
после таких косяков +1% будет явно недостаточно для новой любви)
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la9
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