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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 681682683684

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:36

Re: Банк Глобус

  asteriks написав:Бо читаючи, до чого він вдається аби не повертати кошти і взяти по-більше комісії, приходять думки , що справи там зовсім погані...

Думаю, дело в другом. Видимо, объемы бегства свиней таковы, что, эти 2% для банка составят внушительную сумму. Только бизнес, ничего личного. (С).

Сам вышел с В+ еще перед тем, как ввели 11 % и успел на всех В+ поотключать смс. Теперь, читая весь этот треш, искренне сочувствую коллегам по свиноверме и думаю вообще позакрывать даже такие "пустые" и безСМСсные В+...
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:28

Re: Банк Глобус

  la9 написав:думаю вообще позакрывать даже такие "пустые" и безСМСсные В+...

Пусть лежат, кушать не просят.
Вдруг банка одумается...
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:31

Re: Банк Глобус

  ukrprom2014 написав:Вдруг банка одумается...

после таких косяков +1% будет явно недостаточно для новой любви)
la9
 
Повідомлень: 1801
З нами з: 02.07.09
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