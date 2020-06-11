Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:28

_Slava_ написав: Flamingo написав: _Slava_ Для не умеющих читать просто цитата:

Кассандра написав: У меня 3 счёта под ударом и всё написано давно. У меня 3 счёта под ударом и всё написано давно.

А теперь извиниться смелости хватит? Для не умеющих читать просто цитата:А теперь извиниться смелости хватит?

Вы бы попридержали коней, молодой человек. Написано, не значит отправлено Вы бы попридержали коней, молодой человек. Написано, не значит отправлено

За "молодого" конечно спасибо, давно меня так никто не называл. Но по сути дела Вы то как можете знать отправлено или нет? Вот что за манера обхаять человека на пустом месте. Ко всем неравнодушным по этому поводу - считаю, что следить нужно прежде всего за собой, а не накидываться как свора собак на женщину, только на основании своих собственных придумок. Это как минимум не по мужски. И выглядит отвратительно. Оставайтесь людьми в любой ситуации!