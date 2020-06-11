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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 682683684685>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:36

Re: Банк Глобус

  asteriks написав:Бо читаючи, до чого він вдається аби не повертати кошти і взяти по-більше комісії, приходять думки , що справи там зовсім погані...

Думаю, дело в другом. Видимо, объемы бегства свиней таковы, что, эти 2% для банка составят внушительную сумму. Только бизнес, ничего личного. (С).

Сам вышел с В+ еще перед тем, как ввели 11 % и успел на всех В+ поотключать смс. Теперь, читая весь этот треш, искренне сочувствую коллегам по свиноверме и думаю вообще позакрывать даже такие "пустые" и безСМСсные В+...
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:28

Re: Банк Глобус

  la9 написав:думаю вообще позакрывать даже такие "пустые" и безСМСсные В+...

Пусть лежат, кушать не просят.
Вдруг банка одумается...
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:31

Re: Банк Глобус

  ukrprom2014 написав:Вдруг банка одумается...

после таких косяков +1% будет явно недостаточно для новой любви)
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:52

Nighthawk извините, но ИМХО Вы не правы в принципе. В реальной жизни часто тот кто на форуме громче всех кричит оказывается самым незаметным тихоней и наоборот. Будучи совсем чуть-чуть виртуально знаком с Кассандрой могу сказать, что кого-кого а уж её в балабольстве уж точно обвинять ну никак не стоит. Поэтому, любезнейший сударь, чисто по-мужски убедительно прошу Вас вести себя более уважительно и снизить градус своих речей, при общении с представителем прекрасной половины человечества!
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:18

  gav написав:Если убрать фразу про сериал - то что не по теме? И где у Nighthawk переход на личности?
Flamingo, давайте по теме...

А по теме Кассандра, я так понял, запросы в НБУ не отправила. Ну что ж, заграница нам поможет
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:21

_Slava_ Для не умеющих читать просто цитата:
  Кассандра написав: У меня 3 счёта под ударом и всё написано давно.

А теперь извиниться смелости хватит?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:22

  Flamingo написав:_Slava_ Для не умеющих читать просто цитата:
  Кассандра написав: У меня 3 счёта под ударом и всё написано давно.

А теперь извиниться смелости хватит?

Вы бы попридержали коней, молодой человек. Написано, не значит отправлено
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:28

  _Slava_ написав:
  Flamingo написав:_Slava_ Для не умеющих читать просто цитата:
  Кассандра написав: У меня 3 счёта под ударом и всё написано давно.

А теперь извиниться смелости хватит?

Вы бы попридержали коней, молодой человек. Написано, не значит отправлено

За "молодого" конечно спасибо, давно меня так никто не называл. Но по сути дела Вы то как можете знать отправлено или нет? Вот что за манера обхаять человека на пустом месте. Ко всем неравнодушным по этому поводу - считаю, что следить нужно прежде всего за собой, а не накидываться как свора собак на женщину, только на основании своих собственных придумок. Это как минимум не по мужски. И выглядит отвратительно. Оставайтесь людьми в любой ситуации!
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:31

Flamingo
Вас не смущает, что Кассандра молчит?Попросим ее скриншот ответа от нбу о регистрации жалобы? вы хорохоритесь на пустом месте
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:34

Що ж, раз мій пост видалив модератор, я повторю його ще раз.
Шановна Кассандра!
Ваші 3 клієнти написали 3 скарги в НБУ чи ні? Скарги зареєстровані? Прошу дати відповідь.
По собі - я скаргу написав ще 10.06 в 13-00, і зараз відсилаю доповнення до неї, враховуючи нові обставини. Ці неадеквати хочуть брати комісію по рахунку 2903 (!) на основі тарифів вже ЗАКРИТОЇ Відсмотучки! О, НБУ буде мати піщу для размишлєній!
Востаннє редагувалось Nighthawk в П'ят 12 чер, 2020 15:35, всього редагувалось 1 раз.
Nighthawk
 
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