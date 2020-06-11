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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 681682683684

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:36

Re: Банк Глобус

  asteriks написав:Бо читаючи, до чого він вдається аби не повертати кошти і взяти по-більше комісії, приходять думки , що справи там зовсім погані...

Думаю, дело в другом. Видимо, объемы бегства свиней таковы, что, эти 2% для банка составят внушительную сумму. Только бизнес, ничего личного. (С).

Сам вышел с В+ еще перед тем, как ввели 11 % и успел на всех В+ поотключать смс. Теперь, читая весь этот треш, искренне сочувствую коллегам по свиноверме и думаю вообще позакрывать даже такие "пустые" и безСМСсные В+...
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:28

Re: Банк Глобус

  la9 написав:думаю вообще позакрывать даже такие "пустые" и безСМСсные В+...

Пусть лежат, кушать не просят.
Вдруг банка одумается...
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:31

Re: Банк Глобус

  ukrprom2014 написав:Вдруг банка одумается...

после таких косяков +1% будет явно недостаточно для новой любви)
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:34

По собі - я скаргу написав ще 10.06 в 13-00, і зараз відсилаю доповнення до неї, враховуючи нові обставини. Ці неадеквати хочуть брати комісію по рахунку 2903 (!) на основі тарифів вже ЗАКРИТОЇ Відсмотучки! О, НБУ буде мати піщу для размишлєній!
Востаннє редагувалось Nighthawk в П'ят 12 чер, 2020 15:35, всього редагувалось 1 раз.
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:56

Re: Банк Глобус

Просьба прекратить хамство и взаимные нападки. Тут никто никому ни о чем не обязан отчитываться
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:17

Нее, ну пересраться между собой дело нехитрое
Но это на руку ток Шаромыжнику :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:25

  _Slava_ написав: Написано, не значит отправлено

Отвечаю лично вам на ваш вопрос - написано и отправлено! Вы удовлетворены? :?
Понимаю, у всех нервы, жара, но ребята нельзя же так. Я отсутствовала всего пару-тройку часов, а вы тут такого нагородили. Отдельно хочу поблагодарить дона Flamingo, которому ни нервы, ни жара не мешает сохранять спокойствие и присутствие духа. Я никого не хочу обидеть. Но и я, как правильно сказал наш справедливый арбитр Facеless, не должна ни перед кем оправдываться и скриншотить ответы Пошти НБУ. Но я подтвердила своё реноме и свои действия ответом Славе.

Теперь по делу, по моей инфо наши В+ не закрыты ещё от слова совсем. У них ещё даже не отключено смс-информирование. Поэтому можно войти в иб и при отсутствии карт. На 2903 средства были переведены, чтобы минимизировать расходы на начисление % и выполнить юридические нормативы и сроки, что выглядит жалкой попыткой сохранить лицо перед НБУ. Пока у нс ещё есть шансы
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:28

Re: Банк Глобус

  Кассандра написав:Отвечаю лично вам на ваш вопрос - написано и отправлено! Вы удовлетворены?
когда отправили?
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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