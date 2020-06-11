Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:25

_Slava_ написав: Написано, не значит отправлено Написано, не значит отправлено

Отвечаю лично вам на ваш вопрос - написано и отправлено! Вы удовлетворены?Понимаю, у всех нервы, жара, но ребята нельзя же так. Я отсутствовала всего пару-тройку часов, а вы тут такого нагородили. Отдельно хочу поблагодарить дона Flamingo, которому ни нервы, ни жара не мешает сохранять спокойствие и присутствие духа. Я никого не хочу обидеть. Но и я, как правильно сказал наш справедливый арбитр Facеless, не должна ни перед кем оправдываться и скриншотить ответы Пошти НБУ. Но я подтвердила своё реноме и свои действия ответом Славе.Теперь по делу, по моей инфо наши В+ не закрыты ещё от слова совсем. У них ещё даже не отключено смс-информирование. Поэтому можно войти в иб и при отсутствии карт. На 2903 средства были переведены, чтобы минимизировать расходы на начисление % и выполнить юридические нормативы и сроки, что выглядит жалкой попыткой сохранить лицо перед НБУ. Пока у нс ещё есть шансы