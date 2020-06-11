|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:22
asteriks написав:
А ще підкажіть:
від якої суми переказу фінмоніторинг Глобусу почав блокувати картки?
Планую переказати 35т грн. Когось за менші суми блокували?
отпраляйте, все будет норм. Блокировали за другое
-
Sergion
-
-
- Повідомлень: 437
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|41069
|4977200
|
П'ят 12 чер, 2020 18:23
mustbe
|
|16481
|2283255
|
П'ят 12 чер, 2020 17:37
omb
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|18148
|2550916
|