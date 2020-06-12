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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 682683684685

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:22

  asteriks написав:А ще підкажіть:
від якої суми переказу фінмоніторинг Глобусу почав блокувати картки?
Планую переказати 35т грн. Когось за менші суми блокували?


отпраляйте, все будет норм. Блокировали за другое
Sergion
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:54

Sergion однажды коллега Mozart дал такой же необдуманный совет как и вы - типа покупайте или продавайте, уже не помню, если бы вы знали сколько проклятий вылилось впоследствии на его светлую голову. Но пока ещё никто не понял, что происходит - сейчас идёт охота не на свинов - сейчас идёт охота на самих носителей свиноидеи. Знакомого блоканули за 2 перевод по 14999 за вечер, а вы говорите - можна купацца (с)
p.s. тем более, что сегодня каким бы видом сервиса вы не переводили - клиринг будет не ранее 14-15-го, а следовательно возможен комис в 70 грн, т.к. ранее его брали по прошествии клиринга
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:07

  Sergion написав:
  asteriks написав:А ще підкажіть:
від якої суми переказу фінмоніторинг Глобусу почав блокувати картки?
Планую переказати 35т грн. Когось за менші суми блокували?


отпраляйте, все будет норм. Блокировали за другое

а за що блочили дозвольте поцікавитись
тема я так зрозумів все рівно протухла..
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:37

greenozon

За сало
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ніхт ферштейн :)
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