отпраляйте, все будет норм. Блокировали за другое
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:22
Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:54
Sergion однажды коллега Mozart дал такой же необдуманный совет как и вы - типа покупайте или продавайте, уже не помню, если бы вы знали сколько проклятий вылилось впоследствии на его светлую голову. Но пока ещё никто не понял, что происходит - сейчас идёт охота не на свинов - сейчас идёт охота на самих носителей свиноидеи. Знакомого блоканули за 2 перевод по 14999 за вечер, а вы говорите - можна купацца (с)
p.s. тем более, что сегодня каким бы видом сервиса вы не переводили - клиринг будет не ранее 14-15-го, а следовательно возможен комис в 70 грн, т.к. ранее его брали по прошествии клиринга
Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:07
а за що блочили дозвольте поцікавитись
тема я так зрозумів все рівно протухла..
+50грн !
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:37
greenozon
За сало
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:41
ніхт ферштейн
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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