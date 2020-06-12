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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:22
asteriks написав:
А ще підкажіть:
від якої суми переказу фінмоніторинг Глобусу почав блокувати картки?
Планую переказати 35т грн. Когось за менші суми блокували?
отпраляйте, все будет норм. Блокировали за другое
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Sergion
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:54
Sergion однажды коллега Mozart дал такой же необдуманный совет как и вы - типа покупайте или продавайте, уже не помню, если бы вы знали сколько проклятий вылилось впоследствии на его светлую голову. Но пока ещё никто не понял, что происходит - сейчас идёт охота не на свинов - сейчас идёт охота на самих носителей свиноидеи. Знакомого блоканули за 2 перевод по 14999 за вечер, а вы говорите - можна купацца (с)
p.s. тем более, что сегодня каким бы видом сервиса вы не переводили - клиринг будет не ранее 14-15-го, а следовательно возможен комис в 70 грн, т.к. ранее его брали по прошествии клиринга
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Кассандра
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:07
Sergion написав: asteriks написав:
А ще підкажіть:
від якої суми переказу фінмоніторинг Глобусу почав блокувати картки?
Планую переказати 35т грн. Когось за менші суми блокували?
отпраляйте, все будет норм. Блокировали за другое
а за що блочили дозвольте поцікавитись
тема я так зрозумів все рівно протухла..
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greenozon
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:37
greenozon
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 20:26
asteriks написав:
Як думаєте, до кінця червня Глобус ще протримажться?
протримаеться , нема передумов.
У чому ВИ побачили поган1 справи? Так соб1 - привели тарифи до норми.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:05
Кассандра написав:
Знакомого блоканули за 2 перевод по 14999 за вечер, а вы говорите - можна купацца (с)
Мабуть тут не суммы, а связи играют роль. ) Бо 29998 это вообще не о чем.
Ну а по факту товарищи без чувства меры насолили собратьям и простым обывателям. (
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Aps
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:08
Aps написав: Кассандра написав:
Знакомого блоканули за 2 перевод по 14999 за вечер, а вы говорите - можна купацца (с)
Мабуть тут не суммы, а связи играют роль. ) Бо 29998 это вообще не о чем.
Ну а по факту товарищи без чувства меры насолили собратьям и простым обывателям. (
так а на что еще эта клоака была пригодна?
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:21
Aps написав: Кассандра написав:
Знакомого блоканули за 2 перевод по 14999 за вечер, а вы говорите - можна купацца (с)
Мабуть тут не суммы, а связи играют роль. ) Бо 29998 это вообще не о чем.
Ну а по факту товарищи без чувства меры насолили собратьям и простым обывателям. (
Всегда есть два пути -
1 брать много но не долго
2 брать понемногу но дольше
Но поскольку всегда есть приверженцы первого варианта, то вторые - в проиграше. Вот такая философия у свинорылов
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antey718
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