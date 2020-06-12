Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:54

Sergion однажды коллега Mozart дал такой же необдуманный совет как и вы - типа покупайте или продавайте, уже не помню, если бы вы знали сколько проклятий вылилось впоследствии на его светлую голову. Но пока ещё никто не понял, что происходит - сейчас идёт охота не на свинов - сейчас идёт охота на самих носителей свиноидеи. Знакомого блоканули за 2 перевод по 14999 за вечер, а вы говорите - можна купацца (с)

p.s. тем более, что сегодня каким бы видом сервиса вы не переводили - клиринг будет не ранее 14-15-го, а следовательно возможен комис в 70 грн, т.к. ранее его брали по прошествии клиринга