отпраляйте, все будет норм. Блокировали за другое
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:22
Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:54
Sergion однажды коллега Mozart дал такой же необдуманный совет как и вы - типа покупайте или продавайте, уже не помню, если бы вы знали сколько проклятий вылилось впоследствии на его светлую голову. Но пока ещё никто не понял, что происходит - сейчас идёт охота не на свинов - сейчас идёт охота на самих носителей свиноидеи. Знакомого блоканули за 2 перевод по 14999 за вечер, а вы говорите - можна купацца (с)
p.s. тем более, что сегодня каким бы видом сервиса вы не переводили - клиринг будет не ранее 14-15-го, а следовательно возможен комис в 70 грн, т.к. ранее его брали по прошествии клиринга
Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:07
а за що блочили дозвольте поцікавитись
тема я так зрозумів все рівно протухла..
+50грн !
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:37
greenozon
За сало
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:41
ніхт ферштейн
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 20:26
Re: Банк Глобус
протримаеться , нема передумов.
У чому ВИ побачили поган1 справи? Так соб1 - привели тарифи до норми.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:05
Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:08
так а на что еще эта клоака была пригодна?
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:21
Всегда есть два пути -
1 брать много но не долго
2 брать понемногу но дольше
Но поскольку всегда есть приверженцы первого варианта, то вторые - в проиграше. Вот такая философия у свинорылов
Додано: П'ят 12 чер, 2020 23:54
Вчера с депозитной сторонним сервисом выводил чуть больше двумя платежами на одну карту. Поднял лимит в приложении и без проблем, и бесплатно. Вопросы блоков, которые тут излагают эзоповым языком, явно не в сумме и не в "подозрительных" однотипных операциях.
Наверное мне повезло. Когда хотел открыть Видсоточку вместе с первым своим депо в Глобусе, мне попался не очень умный менеджер. Накосячил с документами, был конец дня, обещал "завтра" исправить и выпустить карту. И именно в этот день продукт прикрыли. Потом он снова появился, но мне уже было "фиолетово", т.к. расширять сотрудничество с этим "колхозом" уже не хотелось.
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