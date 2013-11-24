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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 683684685686>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:22

  asteriks написав:А ще підкажіть:
від якої суми переказу фінмоніторинг Глобусу почав блокувати картки?
Планую переказати 35т грн. Когось за менші суми блокували?


отпраляйте, все будет норм. Блокировали за другое
Sergion
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:54

Sergion однажды коллега Mozart дал такой же необдуманный совет как и вы - типа покупайте или продавайте, уже не помню, если бы вы знали сколько проклятий вылилось впоследствии на его светлую голову. Но пока ещё никто не понял, что происходит - сейчас идёт охота не на свинов - сейчас идёт охота на самих носителей свиноидеи. Знакомого блоканули за 2 перевод по 14999 за вечер, а вы говорите - можна купацца (с)
p.s. тем более, что сегодня каким бы видом сервиса вы не переводили - клиринг будет не ранее 14-15-го, а следовательно возможен комис в 70 грн, т.к. ранее его брали по прошествии клиринга
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:07

  Sergion написав:
  asteriks написав:А ще підкажіть:
від якої суми переказу фінмоніторинг Глобусу почав блокувати картки?
Планую переказати 35т грн. Когось за менші суми блокували?


отпраляйте, все будет норм. Блокировали за другое

а за що блочили дозвольте поцікавитись
тема я так зрозумів все рівно протухла..
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:37

greenozon

За сало
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:41

ніхт ферштейн :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 20:26

Re: Банк Глобус

  asteriks написав:Як думаєте, до кінця червня Глобус ще протримажться?


протримаеться , нема передумов.
У чому ВИ побачили поган1 справи? Так соб1 - привели тарифи до норми.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:05

  Кассандра написав: Знакомого блоканули за 2 перевод по 14999 за вечер, а вы говорите - можна купацца (с)


Мабуть тут не суммы, а связи играют роль. ) Бо 29998 это вообще не о чем.
Ну а по факту товарищи без чувства меры насолили собратьям и простым обывателям. (
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:08

  Aps написав:
  Кассандра написав: Знакомого блоканули за 2 перевод по 14999 за вечер, а вы говорите - можна купацца (с)


Мабуть тут не суммы, а связи играют роль. ) Бо 29998 это вообще не о чем.
Ну а по факту товарищи без чувства меры насолили собратьям и простым обывателям. (


так а на что еще эта клоака была пригодна?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:21

  Aps написав:
  Кассандра написав: Знакомого блоканули за 2 перевод по 14999 за вечер, а вы говорите - можна купацца (с)


Мабуть тут не суммы, а связи играют роль. ) Бо 29998 это вообще не о чем.
Ну а по факту товарищи без чувства меры насолили собратьям и простым обывателям. (


Всегда есть два пути -
1 брать много но не долго
2 брать понемногу но дольше
Но поскольку всегда есть приверженцы первого варианта, то вторые - в проиграше. Вот такая философия у свинорылов :)
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 23:54

  Sergion написав:
  asteriks написав:А ще підкажіть:
від якої суми переказу фінмоніторинг Глобусу почав блокувати картки?
Планую переказати 35т грн. Когось за менші суми блокували?


отпраляйте, все будет норм. Блокировали за другое

Вчера с депозитной сторонним сервисом выводил чуть больше двумя платежами на одну карту. Поднял лимит в приложении и без проблем, и бесплатно. Вопросы блоков, которые тут излагают эзоповым языком, явно не в сумме и не в "подозрительных" однотипных операциях.
Наверное мне повезло. Когда хотел открыть Видсоточку вместе с первым своим депо в Глобусе, мне попался не очень умный менеджер. Накосячил с документами, был конец дня, обещал "завтра" исправить и выпустить карту. И именно в этот день продукт прикрыли. Потом он снова появился, но мне уже было "фиолетово", т.к. расширять сотрудничество с этим "колхозом" уже не хотелось.
Клиент_
 
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