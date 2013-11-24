у меня только один вопрос к парасятам.
тут товарищъ писал про 80мио - ну это выходит примерно 30 платежей в час при в 8 часовом рабочем дне...
а шо так можно было?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 чер, 2020 00:13
у меня только один вопрос к парасятам.
тут товарищъ писал про 80мио - ну это выходит примерно 30 платежей в час при в 8 часовом рабочем дне...
а шо так можно было?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Суб 13 чер, 2020 00:26
я бы не был так уверен - деньги же тут просто крутились
если свини всё вынесут не понятно що будет с балансом
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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