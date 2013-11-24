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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 683684685686

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 00:13

у меня только один вопрос к парасятам.
тут товарищъ писал про 80мио - ну это выходит примерно 30 платежей в час при в 8 часовом рабочем дне...
а шо так можно было?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 00:26

  Goodman написав:
  asteriks написав:Як думаєте, до кінця червня Глобус ще протримажться?


протримаеться , нема передумов.
У чому ВИ побачили поган1 справи? Так соб1 - привели тарифи до норми.


я бы не был так уверен - деньги же тут просто крутились
если свини всё вынесут не понятно що будет с балансом
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлень: 3946
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 05:57

  uaprofi написав:у меня только один вопрос к парасятам.
тут товарищъ писал про 80мио - ну это выходит примерно 30 платежей в час при в 8 часовом рабочем дне...
а шо так можно было?

Там речь ведь не шла о переводах за один рабочий день. Человек "трудился" какой-то промежуток времени (я так понял несколько месяцев).
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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