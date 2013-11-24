у меня только один вопрос к парасятам.
тут товарищъ писал про 80мио - ну это выходит примерно 30 платежей в час при в 8 часовом рабочем дне...
а шо так можно было?
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Додано: Суб 13 чер, 2020 00:13
у меня только один вопрос к парасятам.
тут товарищъ писал про 80мио - ну это выходит примерно 30 платежей в час при в 8 часовом рабочем дне...
а шо так можно было?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Суб 13 чер, 2020 00:26
я бы не был так уверен - деньги же тут просто крутились
если свини всё вынесут не понятно що будет с балансом
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Суб 13 чер, 2020 05:57
Там речь ведь не шла о переводах за один рабочий день. Человек "трудился" какой-то промежуток времени (я так понял несколько месяцев).
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Додано: Суб 13 чер, 2020 13:43
Я очень сомневаюсь, что свини тут держали деньги. После того как они снизили с 17% в этом не было смысла.
Додано: Суб 13 чер, 2020 13:51
Stringer
Тем более банка возьмёт рефинанс на 5 лет под 6%. Зачем платить свиньям ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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