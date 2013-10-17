Додано: Нед 14 чер, 2020 06:18

Мыслю так. Если они перевели свиней на беспроцентный счет то время работает на них. Денежки лежат бесплатно и свиньи каждый день в убытке. А протянуть можно очень долго. По мне так потеря месяца это и есть гдето 2%. Даже если их НБУ вздрючит-пройдет время. Свиньи в минусах. Будут по 100 грн отдавать если без комисии. И сколько ходить у кого полтора фонда тут к примеру??? Вот и думай что лучше млжет забрать и свалить побыстрее.

«Я отношусь к банкам как к креветкам:

выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»