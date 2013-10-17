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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 683684685686

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 00:13

у меня только один вопрос к парасятам.
тут товарищъ писал про 80мио - ну это выходит примерно 30 платежей в час при в 8 часовом рабочем дне...
а шо так можно было?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 00:26

  Goodman написав:
  asteriks написав:Як думаєте, до кінця червня Глобус ще протримажться?


протримаеться , нема передумов.
У чому ВИ побачили поган1 справи? Так соб1 - привели тарифи до норми.


я бы не был так уверен - деньги же тут просто крутились
если свини всё вынесут не понятно що будет с балансом
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 05:57

  uaprofi написав:у меня только один вопрос к парасятам.
тут товарищъ писал про 80мио - ну это выходит примерно 30 платежей в час при в 8 часовом рабочем дне...
а шо так можно было?

Там речь ведь не шла о переводах за один рабочий день. Человек "трудился" какой-то промежуток времени (я так понял несколько месяцев).
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 13:43

  uaprofi написав:
  Goodman написав:
  asteriks написав:Як думаєте, до кінця червня Глобус ще протримажться?


протримаеться , нема передумов.
У чому ВИ побачили поган1 справи? Так соб1 - привели тарифи до норми.


я бы не был так уверен - деньги же тут просто крутились
если свини всё вынесут не понятно що будет с балансом

Я очень сомневаюсь, что свини тут держали деньги. После того как они снизили с 17% в этом не было смысла.
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 13:51

Stringer

Тем более банка возьмёт рефинанс на 5 лет под 6%. Зачем платить свиньям ? :mrgreen:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 20:22

  Flamingo написав:
  uaprofi написав:у меня только один вопрос к парасятам.
тут товарищъ писал про 80мио - ну это выходит примерно 30 платежей в час при в 8 часовом рабочем дне...
а шо так можно было?

Там речь ведь не шла о переводах за один рабочий день. Человек "трудился" какой-то промежуток времени (я так понял несколько месяцев).

Отчитаться нужно было за месяц.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 21:47

Re: Банк Глобус

  uaprofi написав:я бы не был так уверен - деньги же тут просто крутились
если свини всё вынесут не понятно що будет с балансом


как мне помниться , проблемы в Дельте начались как перестали уходить платежи от предприятий и иссяк источник готивки. Заходил до глобусят - там царство мертвых.
Дивахи все без масок, ниде ничего нету - никаких антисептиков , экранов .
Смотриш и думаеш - Й С , какое отношение к клиентам , к людям .
А вы тут завели за Видсоточку - спасибо , что так Вам дали попировать на их празднике.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 22:35

  Goodman написав:Дивахи все без масок


скажу Вам это не только в шарике так
но и в других банках

З.Ы.
и понимаете сейчас куча заяв будет в НБУ... деньги же как понимаю тупо не отдают
Вы уверены что там есть столько нала на отдачу?
это можно сказать звоночек...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 05:55

uaprofi адаптивный карантин.
они в курсе, что вынос - растягивают во времени.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 06:18

Re: Банк Глобус

Мыслю так. Если они перевели свиней на беспроцентный счет то время работает на них. Денежки лежат бесплатно и свиньи каждый день в убытке. А протянуть можно очень долго. По мне так потеря месяца это и есть гдето 2%. Даже если их НБУ вздрючит-пройдет время. Свиньи в минусах. Будут по 100 грн отдавать если без комисии. И сколько ходить у кого полтора фонда тут к примеру??? Вот и думай что лучше млжет забрать и свалить побыстрее.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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