у меня только один вопрос к парасятам.
тут товарищъ писал про 80мио - ну это выходит примерно 30 платежей в час при в 8 часовом рабочем дне...
а шо так можно было?
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Додано: Суб 13 чер, 2020 00:13
у меня только один вопрос к парасятам.
тут товарищъ писал про 80мио - ну это выходит примерно 30 платежей в час при в 8 часовом рабочем дне...
а шо так можно было?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Суб 13 чер, 2020 00:26
я бы не был так уверен - деньги же тут просто крутились
если свини всё вынесут не понятно що будет с балансом
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Суб 13 чер, 2020 05:57
Там речь ведь не шла о переводах за один рабочий день. Человек "трудился" какой-то промежуток времени (я так понял несколько месяцев).
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Додано: Суб 13 чер, 2020 13:43
Я очень сомневаюсь, что свини тут держали деньги. После того как они снизили с 17% в этом не было смысла.
Додано: Суб 13 чер, 2020 13:51
Stringer
Тем более банка возьмёт рефинанс на 5 лет под 6%. Зачем платить свиньям ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Суб 13 чер, 2020 20:22
Отчитаться нужно было за месяц.
Black Jack - White Business
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Додано: Суб 13 чер, 2020 21:47
Re: Банк Глобус
как мне помниться , проблемы в Дельте начались как перестали уходить платежи от предприятий и иссяк источник готивки. Заходил до глобусят - там царство мертвых.
Дивахи все без масок, ниде ничего нету - никаких антисептиков , экранов .
Смотриш и думаеш - Й С , какое отношение к клиентам , к людям .
А вы тут завели за Видсоточку - спасибо , что так Вам дали попировать на их празднике.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 13 чер, 2020 22:35
скажу Вам это не только в шарике так
но и в других банках
З.Ы.
и понимаете сейчас куча заяв будет в НБУ... деньги же как понимаю тупо не отдают
Вы уверены что там есть столько нала на отдачу?
это можно сказать звоночек...
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Нед 14 чер, 2020 05:55
uaprofi адаптивный карантин.
они в курсе, что вынос - растягивают во времени.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 14 чер, 2020 06:18
Re: Банк Глобус
Мыслю так. Если они перевели свиней на беспроцентный счет то время работает на них. Денежки лежат бесплатно и свиньи каждый день в убытке. А протянуть можно очень долго. По мне так потеря месяца это и есть гдето 2%. Даже если их НБУ вздрючит-пройдет время. Свиньи в минусах. Будут по 100 грн отдавать если без комисии. И сколько ходить у кого полтора фонда тут к примеру??? Вот и думай что лучше млжет забрать и свалить побыстрее.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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