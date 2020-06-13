у Вас что больше фонда?
З.Ы.
я думаю тут может довольно быстро набраться пару десятков заяв к НБУ - сводящихся к примерно следующему "банк не выдаёт мои 15К 30К ... 50К (ну т.е. до фонда) прошу временную администрацию"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 чер, 2020 13:29
у Вас что больше фонда?
З.Ы.
я думаю тут может довольно быстро набраться пару десятков заяв к НБУ - сводящихся к примерно следующему "банк не выдаёт мои 15К 30К ... 50К (ну т.е. до фонда) прошу временную администрацию"
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Нед 14 чер, 2020 13:36
процес зворотній - банку можуть дати рефінанс, а не він може взяти в будь-який момент
2) гроші які банк заховав на спец-рахунку, - він може на них якось заробляти (для себе)?
+50грн !
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