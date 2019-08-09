у Вас что больше фонда?
З.Ы.
я думаю тут может довольно быстро набраться пару десятков заяв к НБУ - сводящихся к примерно следующему "банк не выдаёт мои 15К 30К ... 50К (ну т.е. до фонда) прошу временную администрацию"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 чер, 2020 13:29
у Вас что больше фонда?
З.Ы.
я думаю тут может довольно быстро набраться пару десятков заяв к НБУ - сводящихся к примерно следующему "банк не выдаёт мои 15К 30К ... 50К (ну т.е. до фонда) прошу временную администрацию"
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Нед 14 чер, 2020 13:36
процес зворотній - банку можуть дати рефінанс, а не він може взяти в будь-який момент
2) гроші які банк заховав на спец-рахунку, - він може на них якось заробляти (для себе)?
Додано: Нед 14 чер, 2020 14:56
Re: Банк Глобус
В якому сенсі заробляти? Будь-які кошти клієнтів, що розміщені на будь-яких рахунках (депозитних, поточних, транзитних тощо) - це все кредитні ресурси банку, які він може розміщувати у прибуткові активи та мати з усього цього певний зиск.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Нед 14 чер, 2020 17:42
Re: Банк Глобус
згдіно пояснення в листі НБУ клієнт має право витребувати кошти із такого рахунку
Додано: Нед 14 чер, 2020 18:09
Може й так, але статус того листа, посилання на який ви привели: "Втрата актуальності від 09.08.2019"
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Нед 14 чер, 2020 19:14
Re: Банк Глобус
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