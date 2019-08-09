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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 685686687688>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 13:29

  Goodman написав:uaprofi адаптивный карантин.
они в курсе, что вынос - растягивают во времени.


у Вас что больше фонда?

З.Ы.
я думаю тут может довольно быстро набраться пару десятков заяв к НБУ - сводящихся к примерно следующему "банк не выдаёт мои 15К 30К ... 50К (ну т.е. до фонда) прошу временную администрацию"
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 13:36

  proftpd66 написав:Stringer

Тем более банка возьмёт рефинанс на 5 лет под 6%. Зачем платить свиньям ? :mrgreen:


процес зворотній - банку можуть дати рефінанс, а не він може взяти в будь-який момент

2) гроші які банк заховав на спец-рахунку, - він може на них якось заробляти (для себе)?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 14:56

Re: Банк Глобус

  greenozon написав:2) гроші які банк заховав на спец-рахунку, - він може на них якось заробляти (для себе)?
В якому сенсі заробляти? Будь-які кошти клієнтів, що розміщені на будь-яких рахунках (депозитних, поточних, транзитних тощо) - це все кредитні ресурси банку, які він може розміщувати у прибуткові активи та мати з усього цього певний зиск.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 17:42

Re: Банк Глобус

  Кассандра написав:На 2903 средства были переведены, чтобы минимизировать расходы на начисление % и выполнить юридические нормативы и сроки, что выглядит жалкой попыткой сохранить лицо перед НБУ. Пока у нс ещё есть шансы


згдіно пояснення в листі НБУ клієнт має право витребувати кошти із такого рахунку

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v2202500-04
+50грн !
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 18:09

  greenozon написав:
  Кассандра написав:На 2903 средства были переведены, чтобы минимизировать расходы на начисление % и выполнить юридические нормативы и сроки, что выглядит жалкой попыткой сохранить лицо перед НБУ. Пока у нс ещё есть шансы


згдіно пояснення в листі НБУ клієнт має право витребувати кошти із такого рахунку

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v2202500-04

Може й так, але статус того листа, посилання на який ви привели: "Втрата актуальності від 09.08.2019"
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 19:14

Re: Банк Глобус

  Alien написав:"Втрата актуальності від 09.08.2019"


good catch, maestro!

що в новому? :)
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 19:35

  greenozon написав:
  Alien написав:"Втрата актуальності від 09.08.2019"


good catch, maestro!

що в новому? :)

В новому чому? Дiя листа втратила чиннiсть згiдно листа "Про вiдкликання листiв" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v4122500-19 То до чого тут про "що в новому?"
Востаннє редагувалось Alien в Нед 14 чер, 2020 19:45, всього редагувалось 1 раз.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 19:45

зазвичай новий закон заміняє старий
цей кейс інакший?
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 19:47

  greenozon написав:зазвичай новий закон заміняє старий
цей кейс інакший?

Вам невiдома вiдмiннiсть Закону та листа
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 20:06

  Alien написав:
  greenozon написав:зазвичай новий закон заміняє старий
цей кейс інакший?

Вам невiдома вiдмiннiсть Закону та листа

невідома, визнаю
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