Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 чер, 2020 13:29
Goodman написав: uaprofi
адаптивный карантин.
они в курсе, что вынос - растягивают во времени.
у Вас что больше фонда?
З.Ы.
я думаю тут может довольно быстро набраться пару десятков заяв к НБУ - сводящихся к примерно следующему "банк не выдаёт мои 15К 30К ... 50К (ну т.е. до фонда) прошу временную администрацию"
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Додано: Нед 14 чер, 2020 13:36
proftpd66 написав: Stringer
Тем более банка возьмёт рефинанс на 5 лет под 6%. Зачем платить свиньям ?
процес зворотній - банку можуть дати рефінанс, а не він може взяти в будь-який момент
2) гроші які банк заховав на спец-рахунку, - він може на них якось заробляти (для себе)?
greenozon
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Додано: Нед 14 чер, 2020 14:56
greenozon написав:
2) гроші які банк заховав на спец-рахунку, - він може на них якось заробляти (для себе)?
В якому сенсі заробляти? Будь-які кошти клієнтів, що розміщені на будь-яких рахунках (депозитних, поточних, транзитних тощо) - це все кредитні ресурси банку, які він може розміщувати у прибуткові активи та мати з усього цього певний зиск.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
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Додано: Нед 14 чер, 2020 17:42
Кассандра написав:
На 2903 средства были переведены, чтобы минимизировать расходы на начисление % и выполнить юридические нормативы и сроки, что выглядит жалкой попыткой сохранить лицо перед НБУ. Пока у нс ещё есть шансы
згдіно пояснення в листі НБУ клієнт має право витребувати кошти із такого рахунку
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v2202500-04
greenozon
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Додано: Нед 14 чер, 2020 18:09
greenozon написав: Кассандра написав:
На 2903 средства были переведены, чтобы минимизировать расходы на начисление % и выполнить юридические нормативы и сроки, что выглядит жалкой попыткой сохранить лицо перед НБУ. Пока у нс ещё есть шансы
згдіно пояснення в листі НБУ клієнт має право витребувати кошти із такого рахунку
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v2202500-04
Може й так, але статус того листа, посилання на який ви привели: "Втрата актуальності від 09.08.2019"
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
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Додано: Нед 14 чер, 2020 19:14
Alien написав:
"Втрата актуальності від 09.08.2019"
good catch, maestro!
що в новому?
greenozon
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Додано: Нед 14 чер, 2020 19:35
greenozon написав: Alien написав:
"Втрата актуальності від 09.08.2019"
good catch, maestro!
що в новому?
В новому чому? Дiя листа втратила чиннiсть згiдно листа "Про вiдкликання листiв"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v4122500-19
То до чого тут про "що в новому?"
Востаннє редагувалось
Alien
в Нед 14 чер, 2020 19:45, всього редагувалось 1 раз.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
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Додано: Нед 14 чер, 2020 19:45
зазвичай новий закон заміняє старий
цей кейс інакший?
greenozon
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Додано: Нед 14 чер, 2020 19:47
greenozon написав:
зазвичай новий закон заміняє старий
цей кейс інакший?
Вам невiдома вiдмiннiсть Закону та листа
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
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Додано: Нед 14 чер, 2020 20:06
Alien написав: greenozon написав:
зазвичай новий закон заміняє старий
цей кейс інакший?
Вам невiдома вiдмiннiсть Закону та листа
невідома, визнаю
greenozon
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