|
|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 чер, 2020 22:06
Alex_TT написав:
Коллеги, понимаю, что в свете обсуждения шарика как врага простого народа, или не простого, мой вопрос покажется странным. Но, все же, осмелюсь спросить
В условиях по депо указано +1 проц, если размещение онлайн. Ни в мобильной, ни в компверсии открытие депо онлайн я не нашел. Вопрос - это что?
Открытие депо с бонусом будет в новом модном приложении, которое для шарика готовит юнити-барс (разработчик интернет-банкинга для ощада, форварда и кредобанка)
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1472
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 602 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|41090
|4980742
|
Нед 14 чер, 2020 20:23
omb
|
|6925
|1592493
|
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
|6444
|1454335
|
|