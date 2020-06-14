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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 чер, 2020 20:52
Коллеги, понимаю, что в свете обсуждения шарика как врага простого народа, или не простого, мой вопрос покажется странным. Но, все же, осмелюсь спросить В условиях по депо указано +1 проц, если размещение онлайн. Ни в мобильной, ни в компверсии открытие депо онлайн я не нашел. Вопрос - это что?
Додано: Нед 14 чер, 2020 22:06
Открытие депо с бонусом будет в новом модном приложении, которое для шарика готовит юнити-барс (разработчик интернет-банкинга для ощада, форварда и кредобанка)
Додано: Нед 14 чер, 2020 22:41
Re: Банк Глобус
а таке вам малює в моб додатку?
малюнок із документації користувача
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 14 чер, 2020 22:41
Додано: Нед 14 чер, 2020 23:03
не путайте тарифы на п2п как "тариф услуги" и как "тариф карты" ... тот что ввели - это тариф карты - это антисвин, если он берется за любые п2п через чужие сервисы (при чем тут роджной ИБ).
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Додано: Нед 14 чер, 2020 23:40
Ні, малює меню та інтерфейс 90-х років, синім. Тошно
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