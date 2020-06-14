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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 685686687688

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 20:52

Коллеги, понимаю, что в свете обсуждения шарика как врага простого народа, или не простого, мой вопрос покажется странным. Но, все же, осмелюсь спросить :) В условиях по депо указано +1 проц, если размещение онлайн. Ни в мобильной, ни в компверсии открытие депо онлайн я не нашел. Вопрос - это что? :)
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 22:06

  Alex_TT написав:Коллеги, понимаю, что в свете обсуждения шарика как врага простого народа, или не простого, мой вопрос покажется странным. Но, все же, осмелюсь спросить :) В условиях по депо указано +1 проц, если размещение онлайн. Ни в мобильной, ни в компверсии открытие депо онлайн я не нашел. Вопрос - это что? :)

Открытие депо с бонусом будет в новом модном приложении, которое для шарика готовит юнити-барс (разработчик интернет-банкинга для ощада, форварда и кредобанка)
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 22:31

И когда ж он будет? В 2030? :)
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 22:41

Re: Банк Глобус

  Alex_TT написав:Ни в мобильной, ни в компверсии открытие депо онлайн я не нашел. Вопрос - это что?


а таке вам малює в моб додатку?
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малюнок із документації користувача
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 22:41

  Alex_TT написав:И когда ж он будет? В 2030? :)

Должны были еще в мае запустить. Это ж под него тарифы на п2п поменяли.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 23:03

  Bosstone написав:
  Alex_TT написав:И когда ж он будет? В 2030? :)

Должны были еще в мае запустить. Это ж под него тарифы на п2п поменяли.


не путайте тарифы на п2п как "тариф услуги" и как "тариф карты" ... тот что ввели - это тариф карты - это антисвин, если он берется за любые п2п через чужие сервисы (при чем тут роджной ИБ).
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 23:40

  greenozon написав:
  Alex_TT написав:Ни в мобильной, ни в компверсии открытие депо онлайн я не нашел. Вопрос - это что?


а таке вам малює в моб додатку?
http://prntscr.com/szn16u
малюнок із документації користувача

Ні, малює меню та інтерфейс 90-х років, синім. Тошно
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 08:46

Re: Банк Глобус

Коллеги, кто-нибудь получил на почту второе письмо от Глобуса о разрыве отношений?
Мне тогда девушка из Глобуса сказала, что мне направлено 2 письма: одно с требованиями предоставить документы для финмона, а второе о разрыве отношений. Первое письмо я получил в пятницу, а вот второго пока не было.
Я вот думаю, существует ли такое письмо или они только по телефону разрывают отношения?
Andrew75
 
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