Коллеги, понимаю, что в свете обсуждения шарика как врага простого народа, или не простого, мой вопрос покажется странным. Но, все же, осмелюсь спросить В условиях по депо указано +1 проц, если размещение онлайн. Ни в мобильной, ни в компверсии открытие депо онлайн я не нашел. Вопрос - это что?
Alex_TT написав:Коллеги, понимаю, что в свете обсуждения шарика как врага простого народа, или не простого, мой вопрос покажется странным. Но, все же, осмелюсь спросить В условиях по депо указано +1 проц, если размещение онлайн. Ни в мобильной, ни в компверсии открытие депо онлайн я не нашел. Вопрос - это что?
Открытие депо с бонусом будет в новом модном приложении, которое для шарика готовит юнити-барс (разработчик интернет-банкинга для ощада, форварда и кредобанка)
Коллеги, кто-нибудь получил на почту второе письмо от Глобуса о разрыве отношений? Мне тогда девушка из Глобуса сказала, что мне направлено 2 письма: одно с требованиями предоставить документы для финмона, а второе о разрыве отношений. Первое письмо я получил в пятницу, а вот второго пока не было. Я вот думаю, существует ли такое письмо или они только по телефону разрывают отношения?
Andrew75 написав:Коллеги, кто-нибудь получил на почту второе письмо от Глобуса о разрыве отношений? Мне тогда девушка из Глобуса сказала, что мне направлено 2 письма: одно с требованиями предоставить документы для финмона, а второе о разрыве отношений. Первое письмо я получил в пятницу, а вот второго пока не было. Я вот думаю, существует ли такое письмо или они только по телефону разрывают отношения?
существует - оно вам для коллекции нужно или что? ваши деньги на 2903 лежат и ждут вас.
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Andrew75 написав:Коллеги, кто-нибудь получил на почту второе письмо от Глобуса о разрыве отношений? Мне тогда девушка из Глобуса сказала, что мне направлено 2 письма: одно с требованиями предоставить документы для финмона, а второе о разрыве отношений. Первое письмо я получил в пятницу, а вот второго пока не было. Я вот думаю, существует ли такое письмо или они только по телефону разрывают отношения?
существует - оно вам для коллекции нужно или что? ваши деньги на 2903 лежат и ждут вас.
Мне больше нужно его отсутствие, для заявлений в НБУ. Основной акцент моего заявления в том, что меня никто письменно не уведомил и выгоняли по телефону.