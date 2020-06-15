По мотивам обращений
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 чер, 2020 21:52
ПИТАННЯ ДНЯ: Банк без попередження підвищує тариф за користування карткою. Що робити?
По мотивам обращений
Украина - богатая страна!
Додано: Пон 15 чер, 2020 22:18
Скоро еще одно питання дня появится
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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