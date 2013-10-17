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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 686687688689

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 21:52

ПИТАННЯ ДНЯ: Банк без попередження підвищує тариф за користування карткою. Що робити?

https://bank.gov.ua/ua/news/all/pitannya-dnya-bank-bez-poperedjennya-pidvischuye-tarif-za-koristuvannya-kartkoyu-scho-robiti

По мотивам обращений :)
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 22:18

  Вкладчик1234 написав:ПИТАННЯ ДНЯ: Банк без попередження підвищує тариф за користування карткою. Що робити?

https://bank.gov.ua/ua/news/all/pitannya-dnya-bank-bez-poperedjennya-pidvischuye-tarif-za-koristuvannya-kartkoyu-scho-robiti

По мотивам обращений :)

Скоро еще одно питання дня появится :mrgreen:
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 23:16

  _Slava_ написав:Скоро еще одно питання дня появится :mrgreen:

Банк негуманно ставиться до тварин. Кому скаржитися, якщо ти олень або свиня?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 15:23

  _Slava_ написав:
  Вкладчик1234 написав:ПИТАННЯ ДНЯ: Банк без попередження підвищує тариф за користування карткою. Що робити?

https://bank.gov.ua/ua/news/all/pitannya-dnya-bank-bez-poperedjennya-pidvischuye-tarif-za-koristuvannya-kartkoyu-scho-robiti

По мотивам обращений :)

Скоро еще одно питання дня появится :mrgreen:


НБУ рапотаєт мєдлєнно, но увєрєнно!
Погуляйка, прєвєд! Передай там наверх, що Шеффера скоро на пенсію попросять. Досрачно :mrgreen:
Nighthawk
 
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Принимайте в семью

Пошла вторая волна )

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IMPRINTER
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  #<1 ... 686687688689
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