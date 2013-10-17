RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 686687688689

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 21:52

ПИТАННЯ ДНЯ: Банк без попередження підвищує тариф за користування карткою. Що робити?

https://bank.gov.ua/ua/news/all/pitannya-dnya-bank-bez-poperedjennya-pidvischuye-tarif-za-koristuvannya-kartkoyu-scho-robiti

По мотивам обращений :)
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11654
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6889 раз.
Подякували: 3110 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 22:18

  Вкладчик1234 написав:ПИТАННЯ ДНЯ: Банк без попередження підвищує тариф за користування карткою. Що робити?

https://bank.gov.ua/ua/news/all/pitannya-dnya-bank-bez-poperedjennya-pidvischuye-tarif-za-koristuvannya-kartkoyu-scho-robiti

По мотивам обращений :)

Скоро еще одно питання дня появится :mrgreen:
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 656
З нами з: 30.11.12
Подякував: 75 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 23:16

  _Slava_ написав:Скоро еще одно питання дня появится :mrgreen:

Банк негуманно ставиться до тварин. Кому скаржитися, якщо ти олень або свиня?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4491
З нами з: 18.08.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 547 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 15:23

  _Slava_ написав:
  Вкладчик1234 написав:ПИТАННЯ ДНЯ: Банк без попередження підвищує тариф за користування карткою. Що робити?

https://bank.gov.ua/ua/news/all/pitannya-dnya-bank-bez-poperedjennya-pidvischuye-tarif-za-koristuvannya-kartkoyu-scho-robiti

По мотивам обращений :)

Скоро еще одно питання дня появится :mrgreen:


НБУ рапотаєт мєдлєнно, но увєрєнно!
Погуляйка, прєвєд! Передай там наверх, що Шеффера скоро на пенсію попросять. Досрачно :mrgreen:
Nighthawk
 
Повідомлень: 1150
З нами з: 17.07.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 18:31

Принимайте в семью

Пошла вторая волна )

Зображення

Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37359
З нами з: 06.08.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 5942 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 20:50

  IMPRINTER написав:Пошла вторая волна )

Зображення


Сегодня жене пришли на карту проценты. Она попыталась их забрать, не дало. Посмотрели в интернет-банкинге, увидели интересный нюанс. У неё 2 карты: старая Видсоточка и новая. Старой она давно не пользовалась и движений по ней не было за последнее время. Так вот она осталась. А новая, по которой в этом месяце было какое-то движение пропала.
Похоже, со свинями расправились, начали резать поросят.
Andrew75
 
Повідомлень: 972
З нами з: 30.09.15
Подякував: 151 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 22:39

Andrew75 Глобусята шлифуют пятачковых на ФБ :

"Марина Павленко - про нові правила фінмоніторингу: "Якщо банк все-таки вважає за необхідне підтвердити джерело походження коштів, то це можуть бути різні документи, наприклад: довідка про доходи з місця роботи, форма 1 ДФ з податкової, декларації про доходи, договору купівлі-продажу квартир, земельних ділянок, документи по місцем отримання доходів. Вичерпного переліку немає. Головне, щоб документи були офіційними".
Заступниця начальника управління фінансового моніторингу ГЛОБУС БАНКУ пояснила виданню ДЕНЬГИ.ua, як саме працюватимуть банки згідно з Законом № 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення", який набув чинності 28 квітня 2020 року."

:roll: :!:
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3478
З нами з: 23.11.14
Подякував: 624 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 22:45

Re: Банк Глобус

  Goodman написав:Заступниця начальника управління фінансового моніторингу

Лучше хай тьоття расскажет про процедуру разрыва деловых отношений: блокировку карт, закрытием счетов, перевода на позабаланс, выплаты остатков с вымогательством комиссионных :mrgreen:
Востаннє редагувалось clientage в Вів 16 чер, 2020 22:45, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31715
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2522 раз.
Подякували: 3700 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 22:45

  Goodman написав:Andrew75 Глобусята шлифуют пятачковых на ФБ :

"Марина Павленко - про нові правила фінмоніторингу: "Якщо банк все-таки вважає за необхідне підтвердити джерело походження коштів, то це можуть бути різні документи, наприклад: довідка про доходи з місця роботи, форма 1 ДФ з податкової, декларації про доходи, договору купівлі-продажу квартир, земельних ділянок, документи по місцем отримання доходів. Вичерпного переліку немає. Головне, щоб документи були офіційними".
:roll: :!:

или выигрыш в лотерею.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9744
З нами з: 03.11.08
Подякував: 716 раз.
Подякували: 2104 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 22:46

  ruvex написав:
  Goodman написав:Andrew75 Глобусята шлифуют пятачковых на ФБ :

"Марина Павленко - про нові правила фінмоніторингу: "Якщо банк все-таки вважає за необхідне підтвердити джерело походження коштів, то це можуть бути різні документи, наприклад: довідка про доходи з місця роботи, форма 1 ДФ з податкової, декларації про доходи, договору купівлі-продажу квартир, земельних ділянок, документи по місцем отримання доходів. Вичерпного переліку немає. Головне, щоб документи були офіційними".
:roll: :!:

или выигрыш в лотерею.

а "мама подарила" не подходит ? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31715
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2522 раз.
Подякували: 3700 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 686687688689
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: klug, ramaz, Vorlon і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОКСІ БАНК 1 ... 50, 51, 52
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
513 79317
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 23:12
klug
Альфа-Банк 1 ... 8682, 8683, 8684
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
86830 10187963
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 20:58
velvet
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 692, 693, 694
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
6939 1593560
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 20:48
Shaman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (514)
16.06.2020 23:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.