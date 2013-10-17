По мотивам обращений
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 чер, 2020 21:52
ПИТАННЯ ДНЯ: Банк без попередження підвищує тариф за користування карткою. Що робити?
По мотивам обращений
Украина - богатая страна!
Додано: Пон 15 чер, 2020 22:18
Скоро еще одно питання дня появится
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: Пон 15 чер, 2020 23:16
Банк негуманно ставиться до тварин. Кому скаржитися, якщо ти олень або свиня?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 16 чер, 2020 15:23
НБУ рапотаєт мєдлєнно, но увєрєнно!
Погуляйка, прєвєд! Передай там наверх, що Шеффера скоро на пенсію попросять. Досрачно
Додано: Вів 16 чер, 2020 18:31
Принимайте в семью
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Додано: Вів 16 чер, 2020 20:50
Сегодня жене пришли на карту проценты. Она попыталась их забрать, не дало. Посмотрели в интернет-банкинге, увидели интересный нюанс. У неё 2 карты: старая Видсоточка и новая. Старой она давно не пользовалась и движений по ней не было за последнее время. Так вот она осталась. А новая, по которой в этом месяце было какое-то движение пропала.
Похоже, со свинями расправились, начали резать поросят.
Додано: Вів 16 чер, 2020 22:39
Andrew75 Глобусята шлифуют пятачковых на ФБ :
"Марина Павленко - про нові правила фінмоніторингу: "Якщо банк все-таки вважає за необхідне підтвердити джерело походження коштів, то це можуть бути різні документи, наприклад: довідка про доходи з місця роботи, форма 1 ДФ з податкової, декларації про доходи, договору купівлі-продажу квартир, земельних ділянок, документи по місцем отримання доходів. Вичерпного переліку немає. Головне, щоб документи були офіційними".
Заступниця начальника управління фінансового моніторингу ГЛОБУС БАНКУ пояснила виданню ДЕНЬГИ.ua, як саме працюватимуть банки згідно з Законом № 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення", який набув чинності 28 квітня 2020 року."
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 16 чер, 2020 22:45
Re: Банк Глобус
Лучше хай тьоття расскажет про процедуру разрыва деловых отношений: блокировку карт, закрытием счетов, перевода на позабаланс, выплаты остатков с вымогательством комиссионных
Востаннє редагувалось clientage в Вів 16 чер, 2020 22:45, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 16 чер, 2020 22:45
или выигрыш в лотерею.
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Додано: Вів 16 чер, 2020 22:46
а "мама подарила" не подходит ?
... делайте хоть что-нибудь!
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