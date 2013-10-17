|
|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 00:14
clientage договир дарування е??????????7
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 3480
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 624 раз.
- Подякували: 401 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 чер, 2020 00:23
Канэшна, устный
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 31716
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2522 раз.
- Подякували: 3700 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 17 чер, 2020 00:27
clientage написав:
Канэшна, устный
Лотерея, проверенный вариант...с мамой могут быть проблемы.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 9746
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 716 раз.
- Подякували: 2104 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sova2305
, tegen
і 4 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|41120
|4984703
|
|
|16501
|2286930
|
|
|515
|79413
|
|