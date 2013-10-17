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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 00:14
clientage договир дарування е??????????7
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 17 чер, 2020 00:27
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Додано: Сер 17 чер, 2020 01:55
Да впарить шарику выписку по КК других банков с задолженностью: вот, мол, деньги с КК снял и вам положил на в+.
Хотите доход за май-получите.
Куда уж фициальнее.
Сурки, примат-можно дома распечатать.
Додано: Сер 17 чер, 2020 02:00
На какую сумму прикид? На свинью 80 лвл не потянет.
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