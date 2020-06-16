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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 00:14
clientage договир дарування е??????????7
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Сер 17 чер, 2020 00:23
Канэшна, устный
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 17 чер, 2020 00:27
clientage написав:
Канэшна, устный
Лотерея, проверенный вариант...с мамой могут быть проблемы.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 01:55
Да впарить шарику выписку по КК других банков с задолженностью: вот, мол, деньги с КК снял и вам положил на в+.
Хотите доход за май-получите.
Куда уж фициальнее.
Сурки, примат-можно дома распечатать.
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guntherhouse777
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Додано: Сер 17 чер, 2020 02:00
guntherhouse777 написав:
Да впарить шарику выписку по КК других банков с задолженностью: вот, мол, деньги с КК снял и вам положил на в+.
Хотите доход за май-получите.
Куда уж фициальнее.
Сурки, примат-можно дома распечатать.
На какую сумму прикид? На свинью 80 лвл не потянет.
Black Jack - White Business
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Додано: Сер 17 чер, 2020 09:02
11 затянул сторонним сервисом п2п на небольшую сумму, сняло 0,2. Круто, тарифы еще не вступили в силу,а уже лупят.
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Alex_TT
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Додано: Сер 17 чер, 2020 09:03
guntherhouse777 написав:
Да впарить шарику выписку по КК других банков с задолженностью: вот, мол, деньги с КК снял и вам положил на в+.
Хотите доход за май-получите.
Куда уж фициальнее.
Сурки, примат-можно дома распечатать.
Вы действительно полагаете, что такие письма шлют при неоднократном поступлении и списании за короткий срок какой нибудь десятки тысяч гривен?
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Stringer
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Додано: Сер 17 чер, 2020 09:04
Alex_TT написав:
11 затянул сторонним сервисом п2п на небольшую сумму, сняло 0,2. Круто, тарифы еще не вступили в силу,а уже лупят.
А где вы увидели, что сняло?
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Додано: Сер 17 чер, 2020 09:30
Stringer написав: Alex_TT написав:
11 затянул сторонним сервисом п2п на небольшую сумму, сняло 0,2. Круто, тарифы еще не вступили в силу,а уже лупят.
А где вы увидели, что сняло?
Уведомление о предыдущем остатке, уведомление о переводе и остатке. На следующий день карту пополнил, на балансе не досчитался ровно 0,2 от предыдущей операции п2п.
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Alex_TT
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Додано: Сер 17 чер, 2020 09:35
Alex_TT написав: Stringer написав: Alex_TT написав:
11 затянул сторонним сервисом п2п на небольшую сумму, сняло 0,2. Круто, тарифы еще не вступили в силу,а уже лупят.
А где вы увидели, что сняло?
Уведомление о предыдущем остатке, уведомление о переводе и остатке. На следующий день карту пополнил, на балансе не досчитался ровно 0,2 от предыдущей операции п2п.
Тоесть вы еще в пятницу 12.06 увидели, что с вас сняли 0,2%, и что на это горячка сказала?
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