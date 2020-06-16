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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 688689690691>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 00:14

clientage договир дарування е??????????7
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 00:23

Канэшна, устный
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 00:27

  clientage написав:Канэшна, устный

Лотерея, проверенный вариант...с мамой могут быть проблемы. :mrgreen:
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 01:55

Да впарить шарику выписку по КК других банков с задолженностью: вот, мол, деньги с КК снял и вам положил на в+.
Хотите доход за май-получите.
Куда уж фициальнее.
Сурки, примат-можно дома распечатать.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 02:00

  guntherhouse777 написав:Да впарить шарику выписку по КК других банков с задолженностью: вот, мол, деньги с КК снял и вам положил на в+.
Хотите доход за май-получите.
Куда уж фициальнее.
Сурки, примат-можно дома распечатать.

На какую сумму прикид? На свинью 80 лвл не потянет.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 09:02

11 затянул сторонним сервисом п2п на небольшую сумму, сняло 0,2. Круто, тарифы еще не вступили в силу,а уже лупят.
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 09:03

  guntherhouse777 написав:Да впарить шарику выписку по КК других банков с задолженностью: вот, мол, деньги с КК снял и вам положил на в+.
Хотите доход за май-получите.
Куда уж фициальнее.
Сурки, примат-можно дома распечатать.

Вы действительно полагаете, что такие письма шлют при неоднократном поступлении и списании за короткий срок какой нибудь десятки тысяч гривен?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 09:04

  Alex_TT написав:11 затянул сторонним сервисом п2п на небольшую сумму, сняло 0,2. Круто, тарифы еще не вступили в силу,а уже лупят.

А где вы увидели, что сняло?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 09:30

  Stringer написав:
  Alex_TT написав:11 затянул сторонним сервисом п2п на небольшую сумму, сняло 0,2. Круто, тарифы еще не вступили в силу,а уже лупят.

А где вы увидели, что сняло?


Уведомление о предыдущем остатке, уведомление о переводе и остатке. На следующий день карту пополнил, на балансе не досчитался ровно 0,2 от предыдущей операции п2п.
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 09:35

  Alex_TT написав:
  Stringer написав:
  Alex_TT написав:11 затянул сторонним сервисом п2п на небольшую сумму, сняло 0,2. Круто, тарифы еще не вступили в силу,а уже лупят.

А где вы увидели, что сняло?


Уведомление о предыдущем остатке, уведомление о переводе и остатке. На следующий день карту пополнил, на балансе не досчитался ровно 0,2 от предыдущей операции п2п.

Тоесть вы еще в пятницу 12.06 увидели, что с вас сняли 0,2%, и что на это горячка сказала?
Stringer
 
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