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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 688689690691

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 09:42

  Stringer написав:Тоесть вы еще в пятницу 12.06 увидели, что с вас сняли 0,2%, и что на это горячка сказала?

А с чего Вы взяли, что 12-го? Прошлый раз брали по дате проводки, т.е. не раньше 15-го.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 09:58

  Фантом написав:
  Stringer написав:Тоесть вы еще в пятницу 12.06 увидели, что с вас сняли 0,2%, и что на это горячка сказала?

А с чего Вы взяли, что 12-го? Прошлый раз брали по дате проводки, т.е. не раньше 15-го.

Это не я взял, это форумчанин написал
  Alex_TT написав:
  Stringer написав:
  Alex_TT написав:11 затянул сторонним сервисом п2п на небольшую сумму, сняло 0,2. Круто, тарифы еще не вступили в силу,а уже лупят.

А где вы увидели, что сняло?
Уведомление о предыдущем остатке, уведомление о переводе и остатке. На следующий день карту пополнил, на балансе не досчитался ровно 0,2 от предыдущей операции п2п.
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 10:13

С горячкой еще не общался, пока времени и нервов жаль. Чуть позже займусь
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 17:10

  Alex_TT написав:11 затянул сторонним сервисом п2п на небольшую сумму, сняло 0,2. Круто, тарифы еще не вступили в силу,а уже лупят.

Прошлый раз было тоже самое. Стоило ли надеяться на иное?
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