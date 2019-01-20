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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 09:42
Stringer написав:
Тоесть вы еще в пятницу 12.06 увидели, что с вас сняли 0,2%, и что на это горячка сказала?
А с чего Вы взяли, что 12-го? Прошлый раз брали по дате проводки, т.е. не раньше 15-го.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Сер 17 чер, 2020 09:58
Фантом написав: Stringer написав:
Тоесть вы еще в пятницу 12.06 увидели, что с вас сняли 0,2%, и что на это горячка сказала?
А с чего Вы взяли, что 12-го? Прошлый раз брали по дате проводки, т.е. не раньше 15-го.
Это не я взял, это форумчанин написал
Alex_TT написав: Stringer написав: Alex_TT написав:
11 затянул сторонним сервисом п2п на небольшую сумму, сняло 0,2. Круто, тарифы еще не вступили в силу,а уже лупят.
А где вы увидели, что сняло?
Уведомление о предыдущем остатке, уведомление о переводе и остатке. На следующий день карту пополнил, на балансе не досчитался ровно 0,2 от предыдущей операции п2п.
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Stringer
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Додано: Сер 17 чер, 2020 10:13
С горячкой еще не общался, пока времени и нервов жаль. Чуть позже займусь
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Alex_TT
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Додано: Сер 17 чер, 2020 17:10
Alex_TT написав:
11 затянул сторонним сервисом п2п на небольшую сумму, сняло 0,2. Круто, тарифы еще не вступили в силу,а уже лупят.
Прошлый раз было тоже самое. Стоило ли надеяться на иное?
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