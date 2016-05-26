RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 688689690691

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 94
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
16%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 09:42

  Stringer написав:Тоесть вы еще в пятницу 12.06 увидели, что с вас сняли 0,2%, и что на это горячка сказала?

А с чего Вы взяли, что 12-го? Прошлый раз брали по дате проводки, т.е. не раньше 15-го.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2183
З нами з: 18.05.16
Подякував: 310 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 09:58

  Фантом написав:
  Stringer написав:Тоесть вы еще в пятницу 12.06 увидели, что с вас сняли 0,2%, и что на это горячка сказала?

А с чего Вы взяли, что 12-го? Прошлый раз брали по дате проводки, т.е. не раньше 15-го.

Это не я взял, это форумчанин написал
  Alex_TT написав:
  Stringer написав:
  Alex_TT написав:11 затянул сторонним сервисом п2п на небольшую сумму, сняло 0,2. Круто, тарифы еще не вступили в силу,а уже лупят.

А где вы увидели, что сняло?
Уведомление о предыдущем остатке, уведомление о переводе и остатке. На следующий день карту пополнил, на балансе не досчитался ровно 0,2 от предыдущей операции п2п.
Stringer
 
Повідомлень: 11263
З нами з: 23.01.13
Подякував: 323 раз.
Подякували: 1574 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 10:13

С горячкой еще не общался, пока времени и нервов жаль. Чуть позже займусь
Alex_TT
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2562
З нами з: 10.01.13
Подякував: 110 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 20:24

  Stringer написав:
  guntherhouse777 написав:Да впарить шарику выписку по КК других банков с задолженностью: вот, мол, деньги с КК снял и вам положил на в+.
Хотите доход за май-получите.
Куда уж фициальнее.
Сурки, примат-можно дома распечатать.

Вы действительно полагаете, что такие письма шлют при неоднократном поступлении и списании за короткий срок какой нибудь десятки тысяч гривен?

Я оперирую КЛ около 400к+
Не знаю, за какую сумму полочили коллег.
Слышал, что до 2 млн.грн. в месяц прихода шарик не трогает (Не трогал)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4425
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 688689690691
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Flamingo, ingtrans і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4115, 4116, 4117
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41166 4989171
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 чер, 2020 21:29
Flamingo
РВС Банк 1 ... 42, 43, 44
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:59
432 62640
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 чер, 2020 20:04
lloydbanksua
Идея Банк 1 ... 1816, 1817, 1818
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18174 2554366
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 чер, 2020 17:31
velvet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.