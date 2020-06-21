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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 09:42
Stringer написав:
Тоесть вы еще в пятницу 12.06 увидели, что с вас сняли 0,2%, и что на это горячка сказала?
А с чего Вы взяли, что 12-го? Прошлый раз брали по дате проводки, т.е. не раньше 15-го.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 09:58
Фантом написав: Stringer написав:
Тоесть вы еще в пятницу 12.06 увидели, что с вас сняли 0,2%, и что на это горячка сказала?
А с чего Вы взяли, что 12-го? Прошлый раз брали по дате проводки, т.е. не раньше 15-го.
Это не я взял, это форумчанин написал
Alex_TT написав: Stringer написав: Alex_TT написав:
11 затянул сторонним сервисом п2п на небольшую сумму, сняло 0,2. Круто, тарифы еще не вступили в силу,а уже лупят.
А где вы увидели, что сняло?
Уведомление о предыдущем остатке, уведомление о переводе и остатке. На следующий день карту пополнил, на балансе не досчитался ровно 0,2 от предыдущей операции п2п.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 10:13
С горячкой еще не общался, пока времени и нервов жаль. Чуть позже займусь
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Alex_TT
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Додано: Чет 18 чер, 2020 20:24
Stringer написав: guntherhouse777 написав:
Да впарить шарику выписку по КК других банков с задолженностью: вот, мол, деньги с КК снял и вам положил на в+.
Хотите доход за май-получите.
Куда уж фициальнее.
Сурки, примат-можно дома распечатать.
Вы действительно полагаете, что такие письма шлют при неоднократном поступлении и списании за короткий срок какой нибудь десятки тысяч гривен?
Я оперирую КЛ около 400к+
Не знаю, за какую сумму полочили коллег.
Слышал, что до 2 млн.грн. в месяц прихода шарик не трогает (Не трогал)
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Додано: Нед 21 чер, 2020 23:59
С 20 июля будет 9%.
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