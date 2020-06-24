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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 чер, 2020 12:09
Квесторе_поверніться
У "Акоорда" 10% на залишок. Але вивід через р2р 1% їхнім сервісом
Іншими сервісами не пробував.
З плюсів: абонплати немає. Можна знімати до 5000 грн на місяць через касу чи банкомат без комісій, все що більше - 0,5% комісії.
Одній особі можна відкривати не більше 2-х карток
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asteriks
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Додано: Пон 22 чер, 2020 12:26
asteriks написав:Квесторе_поверніться
У "Акоорда" 10% на залишок. Але вивід через р2р 1% їхнім сервісом
Іншими сервісами не пробував.
З плюсів: абонплати немає. Можна знімати до 5000 грн на місяць через касу чи банкомат без комісій, все що більше - 0,5% комісії.
Одній особі можна відкривати не більше 2-х карток
Дякую за інфо.
Незручність вихід налом через депокарту.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 24 чер, 2020 09:36
Коллеги, подскажите, пожалуйста, по кредитке Глобуса можно как-то в интернет-банкинге увидеть сколько гасить задолженности в этом месяце, чтоб остаться в грейсе?
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Andrew75
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Додано: Сер 24 чер, 2020 16:43
Ну що ж, тільки що Шарік прокатали у прямому ефірі на Україна-24 стосовно безпрєдєлу Шеффера. Катя Рожкова абісцяла разобраццо
Боюсь, одним полтюшком Мамьод уже нє отдєлаєцца
Тому, панове, УСІ ХТО ЩЕ НЕ НАПИСАВ СКАРГИ В НБУ - ПИШІТЬ!
Можете також підготувати доповнення до попередньої скарги (вказавши її номер у новому листі!) і наголосити, що ваш рахунок 2620 ніфіга не закритий (як сказано в песьмі Шефіра!), а бабки з нього незаконно перевели на 2903 і незаконно вимагають 2% комісію за зняття цих коштів! Це пряме порушення усіх можливих і неможливих Постанов НБУ.
Дерзайте, і да прєбудет з нами удача!
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Nighthawk
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Додано: Сер 24 чер, 2020 16:54
Nighthawk написав:
Катя Рожкова абісцяла разобраццо
ця "мадам" якраз із "рєшал"
буде цікаво, однозначно!
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greenozon
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Додано: Сер 24 чер, 2020 22:38
Nighthawk написав:
Ну що ж, тільки що Шарік прокатали у прямому ефірі на Україна-24 стосовно безпрєдєлу Шеффера. Катя Рожкова абісцяла разобраццо
Боюсь, одним полтюшком Мамьод уже нє отдєлаєцца
Тому, панове, УСІ ХТО ЩЕ НЕ НАПИСАВ СКАРГИ В НБУ - ПИШІТЬ!
Можете також підготувати доповнення до попередньої скарги (вказавши її номер у новому листі!) і наголосити, що ваш рахунок 2620 ніфіга не закритий (як сказано в песьмі Шефіра!), а бабки з нього незаконно перевели на 2903 і незаконно вимагають 2% комісію за зняття цих коштів! Це пряме порушення усіх можливих і неможливих Постанов НБУ.
Дерзайте, і да прєбудет з нами удача!
Что-то мне подсказывает, что в противостоянии государство против государства выиграет государство. Но для убедительности обратной реакции шапки покидают.
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Додано: Сер 24 чер, 2020 23:58
Игорь Валерьевич против Катерины и ее бывших "патронов"-подельников уголовные дела организовал. Разбираться будут все со всеми. Скучно не будет, тем более что парламент сейчас шатает кресло под дедом Яшей и окружением.
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Клиент_
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