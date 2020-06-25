RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 689690691692

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 95
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
27%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 12:09

Квесторе_поверніться

У "Акоорда" 10% на залишок. Але вивід через р2р 1% їхнім сервісом :-(
Іншими сервісами не пробував.
З плюсів: абонплати немає. Можна знімати до 5000 грн на місяць через касу чи банкомат без комісій, все що більше - 0,5% комісії.
Одній особі можна відкривати не більше 2-х карток
asteriks
 
Повідомлень: 40
З нами з: 29.02.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 12:26

  asteriks написав:Квесторе_поверніться

У "Акоорда" 10% на залишок. Але вивід через р2р 1% їхнім сервісом :-(
Іншими сервісами не пробував.
З плюсів: абонплати немає. Можна знімати до 5000 грн на місяць через касу чи банкомат без комісій, все що більше - 0,5% комісії.
Одній особі можна відкривати не більше 2-х карток

Дякую за інфо.
Незручність вихід налом через депокарту.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33896
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1692 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 09:36

Re: Банк Глобус

Коллеги, подскажите, пожалуйста, по кредитке Глобуса можно как-то в интернет-банкинге увидеть сколько гасить задолженности в этом месяце, чтоб остаться в грейсе?
Andrew75
 
Повідомлень: 975
З нами з: 30.09.15
Подякував: 152 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 16:43

Ну що ж, тільки що Шарік прокатали у прямому ефірі на Україна-24 стосовно безпрєдєлу Шеффера. Катя Рожкова абісцяла разобраццо :D
Боюсь, одним полтюшком Мамьод уже нє отдєлаєцца :mrgreen:
Тому, панове, УСІ ХТО ЩЕ НЕ НАПИСАВ СКАРГИ В НБУ - ПИШІТЬ!
Можете також підготувати доповнення до попередньої скарги (вказавши її номер у новому листі!) і наголосити, що ваш рахунок 2620 ніфіга не закритий (як сказано в песьмі Шефіра!), а бабки з нього незаконно перевели на 2903 і незаконно вимагають 2% комісію за зняття цих коштів! Це пряме порушення усіх можливих і неможливих Постанов НБУ.
Дерзайте, і да прєбудет з нами удача!
Nighthawk
 
Повідомлень: 1151
З нами з: 17.07.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 16:54

Re: Банк Глобус

  Nighthawk написав:Катя Рожкова абісцяла разобраццо


ця "мадам" якраз із "рєшал"

буде цікаво, однозначно! :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8823
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 571 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 22:38

  Nighthawk написав:Ну що ж, тільки що Шарік прокатали у прямому ефірі на Україна-24 стосовно безпрєдєлу Шеффера. Катя Рожкова абісцяла разобраццо :D
Боюсь, одним полтюшком Мамьод уже нє отдєлаєцца :mrgreen:
Тому, панове, УСІ ХТО ЩЕ НЕ НАПИСАВ СКАРГИ В НБУ - ПИШІТЬ!
Можете також підготувати доповнення до попередньої скарги (вказавши її номер у новому листі!) і наголосити, що ваш рахунок 2620 ніфіга не закритий (як сказано в песьмі Шефіра!), а бабки з нього незаконно перевели на 2903 і незаконно вимагають 2% комісію за зняття цих коштів! Це пряме порушення усіх можливих і неможливих Постанов НБУ.
Дерзайте, і да прєбудет з нами удача!

Что-то мне подсказывает, что в противостоянии государство против государства выиграет государство. Но для убедительности обратной реакции шапки покидают.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9783
З нами з: 03.11.08
Подякував: 717 раз.
Подякували: 2109 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 23:58

Игорь Валерьевич против Катерины и ее бывших "патронов"-подельников уголовные дела организовал. Разбираться будут все со всеми. Скучно не будет, тем более что парламент сейчас шатает кресло под дедом Яшей и окружением.
Клиент_
 
Повідомлень: 155
З нами з: 25.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 10:49

Вопрос к коллегам, которые посылали дополнительную информацию к предыдущему обращению в НБУ с указанием его номера, дополнительное обращение НБУ подтверждает?
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1068
З нами з: 04.12.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 10:51

  Кассандра написав:Вопрос к коллегам, которые посылали дополнительную информацию к предыдущему обращению в НБУ с указанием его номера, дополнительное обращение НБУ подтверждает?

да
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 657
З нами з: 30.11.12
Подякував: 75 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:34

Re: Банк Глобус

Подскажите, где в этом колхозе брать реквизиты для СЭП?
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3376
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 689690691692
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alien, Google Adsense [Bot], IGNAT, ramaz, Квесторе_поверніться і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4135, 4136, 4137
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41366 5006325
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 чер, 2020 09:51
Квесторе_поверніться
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 696, 697, 698
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
6975 1597747
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 чер, 2020 09:26
iamdimon
Банк Львів 1 ... 21, 22, 23
Anonymous » Суб 29 гру, 2007 17:34
227 72706
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 чер, 2020 07:36
la9

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.