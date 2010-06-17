Получил ответ от НБУ. 5 листов воды ни о чём.
Краткое содержание: сам дурак, гребись как хочешь.
Ну вот и всё, конец истории.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:53
Re: Банк Глобус
Получил ответ от НБУ. 5 листов воды ни о чём.
Краткое содержание: сам дурак, гребись как хочешь.
Ну вот и всё, конец истории.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 11:55
Re: Банк Глобус
Прошло уже три недели а многие продолжают ждать какого-то чуда.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: П'ят 26 чер, 2020 11:59
Я чуда не ждал. Деньги уже давно забрал с комиссией. Но после этого написал ещё одну жалобу на НБУ, что с комиссией не согласен, требую вернуть.
Но в успех особо не верил. Сделал это скорее для себя, чтоб понимать, что сделал всё что мог.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 12:41
Re: Банк Глобус
Сваливать с банков надо сейчас совсем. С такими ставками делать нечего. Да еще и осенний шухер близко. Но свиней жадность держит. Как в этом случае.
Вот я о чем.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: П'ят 26 чер, 2020 13:25
Да, похоже на то((
Как бы ни печально это звучало. Сам с В+ ушел еще весной. В Спорт, пока что... А сейчас снова задаю себе извечный вопрос русской интеллигенции (С)...
Куда? Крипта? Инвест фонды? ОВДП? ОЗДП? Битон?
Матрац не рассматриваю.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 13:33
чи можете розшарити відповідь НБУ (зафарбувавши ваші персональні дані)
+50грн !
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:04
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 17:37
Re: Банк Глобус
До Штирлица не дошло письмо из центра. Он прочитал его еще раз, все равно не дошло.
(с) Ничего личного
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:44
Серьезно? Бесплатно сейчас только вызов полиции , а за свои нужно через суд или подсчитать убытки
никому не верю
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