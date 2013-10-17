Додано: П'ят 26 чер, 2020 12:41

Сваливать с банков надо сейчас совсем. С такими ставками делать нечего. Да еще и осенний шухер близко. Но свиней жадность держит. Как в этом случае.

Вот я о чем.

«Я отношусь к банкам как к креветкам:

выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»