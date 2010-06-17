RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 691692693694

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 95
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
27%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 12:33

Goodman так туда никто не ходит, зачем тогда туда что-то писать?
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1071
З нами з: 04.12.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 20:42

Кассандра как никто не ходит? Постоянно красуются спасители-глобусята рода человеческого. Рассуждают о великом и неземном.
Там свободная площадка для общения. Да , могут посты подтирать , но и CTRL+C /+V тоже никто еще не отменял.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3502
З нами з: 23.11.14
Подякував: 628 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 691692693694
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4139, 4140, 4141
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41402 5009975
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 чер, 2020 22:15
Кассандра
Місто Банк 1 ... 70, 71, 72
Модератор » Чет 17 чер, 2010 15:16
719 144904
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 чер, 2020 19:42
emeta
Альфа-Банк 1 ... 8711, 8712, 8713
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
87125 10222611
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 чер, 2020 18:57
M-Audio

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.