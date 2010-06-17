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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 чер, 2020 20:42
Кассандра как никто не ходит? Постоянно красуются спасители-глобусята рода человеческого. Рассуждают о великом и неземном.
Там свободная площадка для общения. Да , могут посты подтирать , но и CTRL+C /+V тоже никто еще не отменял.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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