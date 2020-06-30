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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 чер, 2020 20:42
Кассандра как никто не ходит? Постоянно красуются спасители-глобусята рода человеческого. Рассуждают о великом и неземном.
Там свободная площадка для общения. Да , могут посты подтирать , но и CTRL+C /+V тоже никто еще не отменял.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 30 чер, 2020 11:13
Із 20.07 року 2020 по В і В+ обіцяють 9% річних.
0,2% за з банки геть не анульовують.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Вів 30 чер, 2020 13:33
Re: Банк Глобус
Да, походу побрили и за 11 число, самки собак... ну оставил им на развод 20 копеек
Додано: Сер 01 лип, 2020 14:41
Пятница 26-го, вчера и сегодня - день ответов НБУ. 5 листов бла-бла-бла и не слова по сути жалоб
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