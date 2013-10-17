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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 691692693694

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 95
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
27%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 12:33

Goodman так туда никто не ходит, зачем тогда туда что-то писать?
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 20:42

Кассандра как никто не ходит? Постоянно красуются спасители-глобусята рода человеческого. Рассуждают о великом и неземном.
Там свободная площадка для общения. Да , могут посты подтирать , но и CTRL+C /+V тоже никто еще не отменял.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:13

Із 20.07 року 2020 по В і В+ обіцяють 9% річних.
0,2% за з банки геть не анульовують. :(
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 13:33

Re: Банк Глобус

Да, походу побрили и за 11 число, самки собак... ну оставил им на развод 20 копеек
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 14:41

Пятница 26-го, вчера и сегодня - день ответов НБУ. 5 листов бла-бла-бла и не слова по сути жалоб
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:43

А шо з -7 грн за смс інформування по В+?
На овер прОцент капає?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 19:09

  Квесторе_поверніться написав:А шо з -7 грн за смс інформування по В+?
На овер прОцент капає?

У меня вот 2й мес 0 на В+, и чот абонку в 7грн еще ни разу не сняли
Кооопят? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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