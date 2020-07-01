Додано: Суб 27 чер, 2020 20:42

Кассандра как никто не ходит? Постоянно красуются спасители-глобусята рода человеческого. Рассуждают о великом и неземном.

Там свободная площадка для общения. Да , могут посты подтирать , но и CTRL+C /+V тоже никто еще не отменял.