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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 692693694695

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 95
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
27%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:14

  Aps написав:
  Stringer написав:Лень в отделение ехать, попытался отключить смс на горячке, как и ожидалось отказали, пришлось просто заблокировать


А по заблокированным не начисляют плату за смс?

Думаю що нараховують.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:27

  Aps написав:
  Stringer написав:Лень в отделение ехать, попытался отключить смс на горячке, как и ожидалось отказали, пришлось просто заблокировать


А по заблокированным не начисляют плату за смс?

Нет такой информации
Stringer
 
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