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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 лип, 2020 12:14
Aps написав: Stringer написав:
Лень в отделение ехать, попытался отключить смс на горячке, как и ожидалось отказали, пришлось просто заблокировать
А по заблокированным не начисляют плату за смс?
Думаю що нараховують.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 13:27
Aps написав: Stringer написав:
Лень в отделение ехать, попытался отключить смс на горячке, как и ожидалось отказали, пришлось просто заблокировать
А по заблокированным не начисляют плату за смс?
Нет такой информации
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