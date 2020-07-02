Думаю що нараховують.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 лип, 2020 12:14
Думаю що нараховують.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 13:27
Нет такой информации
Додано: Чет 02 лип, 2020 14:00
Re: Банк Глобус
Комис м-банкинга в тарифах за РКО счета, блокируете карту. Скорее всего это фикция.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 16:54
Re: Банк Глобус
Не дочитал талмут по простому к депозиту, вжарили за офердрафт, снимал в привате, а нужно было только в их банкомате.
Додано: Чет 02 лип, 2020 22:58
Re: Банк Глобус
откуда за банкомат Привата?
глобусята ВеЗДЕ жарят кроме собственной кассы и своих же мифических банкоматов.
типичный банк для выгула , такой же как с14 .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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