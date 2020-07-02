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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 692693694695

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 95
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
27%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:14

  Aps написав:
  Stringer написав:Лень в отделение ехать, попытался отключить смс на горячке, как и ожидалось отказали, пришлось просто заблокировать


А по заблокированным не начисляют плату за смс?

Думаю що нараховують.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:27

  Aps написав:
  Stringer написав:Лень в отделение ехать, попытался отключить смс на горячке, как и ожидалось отказали, пришлось просто заблокировать


А по заблокированным не начисляют плату за смс?

Нет такой информации
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 14:00

Re: Банк Глобус

Комис м-банкинга в тарифах за РКО счета, блокируете карту. Скорее всего это фикция.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:54

Re: Банк Глобус

Не дочитал талмут по простому к депозиту, вжарили за офердрафт, снимал в привате, а нужно было только в их банкомате.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:58

Re: Банк Глобус

  Інкогніто написав:Не дочитал талмут по простому к депозиту, вжарили за офердрафт,
откуда за банкомат Привата?
глобусята ВеЗДЕ жарят кроме собственной кассы и своих же мифических банкоматов.
типичный банк для выгула , такой же как с14 .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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да на свалку истории этот глобус - отработал свое

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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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