Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 лип, 2020 13:27
Aps написав: Stringer написав:
Лень в отделение ехать, попытался отключить смс на горячке, как и ожидалось отказали, пришлось просто заблокировать
А по заблокированным не начисляют плату за смс?
Нет такой информации
Stringer
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Додано: Чет 02 лип, 2020 14:00
Комис м-банкинга в тарифах за РКО счета, блокируете карту. Скорее всего это фикция.
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ruvex
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Додано: Чет 02 лип, 2020 16:54
Не дочитал талмут по простому к депозиту, вжарили за офердрафт, снимал в привате, а нужно было только в их банкомате.
Інкогніто
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Додано: Чет 02 лип, 2020 22:58
Інкогніто написав:
Не дочитал талмут по простому к депозиту, вжарили за офердрафт,
откуда за банкомат Привата?
глобусята ВеЗДЕ жарят кроме собственной кассы и своих же мифических банкоматов.
типичный банк для выгула , такой же как с14 .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Додано: Чет 02 лип, 2020 23:49
да на свалку истории этот глобус - отработал свое
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:13
IMPRINTER написав:
да на свалку истории этот глобус - отработал свое
Свинопас в какой то подозрительной позе.
Похоже на новую политику банка к свиньям.
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ruvex
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:23
ruvex 1. Яша , давай до-свиданья. 2. ничего нового не увидел - сдуру они-с набрались дорогих депо и решили отыграться по %% с вывода. Типичное свинорыльство сл стороны банка . ВЗАИМНОСТЬ.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:11
Goodman написав: ruvex
1. Яша , давай до-свиданья.
2. ничего нового не увидел - сдуру они-с набрались дорогих депо и решили отыграться по %% с вывода. Типичное свинорыльство сл стороны банка . ВЗАИМНОСТЬ.
С дуру открывали депозит с пополнением,в одностороннем порядке закрыли пополнение,это про 900-дневные срочные вклады,а с прошлого месяца решили брить чепушил на р2р. Вот такое гуано этот глобус
никому не верю
sens
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:40
sens написав: Goodman написав: ruvex
1. Яша , давай до-свиданья.
2. ничего нового не увидел - сдуру они-с набрались дорогих депо и решили отыграться по %% с вывода. Типичное свинорыльство сл стороны банка . ВЗАИМНОСТЬ.
С дуру открывали депозит с пополнением,в одностороннем порядке закрыли пополнение,это про 900-дневные срочные вклады,а с прошлого месяца решили брить чепушил на р2р. Вот такое гуано этот глобус
Деполюдей на 0,2% не бриють за П2П.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:44
Квесторе_поверніться написав: sens написав: Goodman написав: ruvex
1. Яша , давай до-свиданья.
2. ничего нового не увидел - сдуру они-с набрались дорогих депо и решили отыграться по %% с вывода. Типичное свинорыльство сл стороны банка . ВЗАИМНОСТЬ.
С дуру открывали депозит с пополнением,в одностороннем порядке закрыли пополнение,это про 900-дневные срочные вклады,а с прошлого месяца решили брить чепушил на р2р. Вот такое гуано этот глобус
Деполюдей на 0,2% не бриють за П2П.
% направлено на карту з пакетом "відсоточка+",депокарта виключно з смс для іб
никому не верю
sens
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