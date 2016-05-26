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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 693694695696

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.5 5 95
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
27%
26
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
31
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:48

Re: Банк Глобус

  sens написав:% направлено на карту з пакетом "відсоточка+",депокарта виключно з смс для іб

Кожний платить за свої помилки.
Рух Депокарта - В+ без комісії.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 19:21

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:% направлено на карту з пакетом "відсоточка+",депокарта виключно з смс для іб

Кожний платить за свої помилки.
Рух Депокарта - В+ без комісії.

Учитывая, что банк выравнивает ставки с рынком, на котором есть достойные варианты без абонки и без танцев с 2 картами - то зачем эти танцы?
curiousobro
 
Повідомлень: 2738
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  #<1 ... 693694695696
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