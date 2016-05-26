Кожний платить за свої помилки.
Рух Депокарта - В+ без комісії.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:48
Re: Банк Глобус
Кожний платить за свої помилки.
Рух Депокарта - В+ без комісії.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 19:21
Учитывая, что банк выравнивает ставки с рынком, на котором есть достойные варианты без абонки и без танцев с 2 картами - то зачем эти танцы?
Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:28
нет,это называется капитализация
никому не верю
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