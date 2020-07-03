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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 лип, 2020 18:48
sens написав:
% направлено на карту з пакетом "відсоточка+",депокарта виключно з смс для іб
Кожний платить за свої помилки.
Рух Депокарта - В+ без комісії.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 19:21
Квесторе_поверніться написав: sens написав:
% направлено на карту з пакетом "відсоточка+",депокарта виключно з смс для іб
Кожний платить за свої помилки.
Рух Депокарта - В+ без комісії.
Учитывая, что банк выравнивает ставки с рынком, на котором есть достойные варианты без абонки и без танцев с 2 картами - то зачем эти танцы?
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:28
Квесторе_поверніться написав: sens написав:
% направлено на карту з пакетом "відсоточка+",депокарта виключно з смс для іб
Кожний платить за свої помилки.
Рух Депокарта - В+ без комісії.
нет,это называется капитализация
никому не верю
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sens
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:55
Aps написав: Stringer написав:
Лень в отделение ехать, попытался отключить смс на горячке, как и ожидалось отказали, пришлось просто заблокировать
А по заблокированным не начисляют плату за смс?
У меня срок карты истёк 05/2020, когда я в отделении спросил: "За что 7 грн., ведь у меня нет активной карты?", мне ответили: "Но счёт-то у Вас остался".
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reef
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Додано: Суб 04 лип, 2020 06:53
reef написав: Aps написав: Stringer написав:
Лень в отделение ехать, попытался отключить смс на горячке, как и ожидалось отказали, пришлось просто заблокировать
А по заблокированным не начисляют плату за смс?
У меня срок карты истёк 05/2020, когда я в отделении спросил: "За что 7 грн., ведь у меня нет активной карты?", мне ответили: "Но счёт-то у Вас остался".
Если кроме карты нету других счетов,то лучше забыть дорогу в глобус,если конечно не решились попробовать вступить на прежние грабли
никому не верю
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sens
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Sanio
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